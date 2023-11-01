Венесуэла осудила удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия

Глава МИД боливарианской республики Иван Хиль также призвал к немедленному прекращению огня

КАРАКАС, 1 ноября. /ТАСС/. Венесуэла решительно осуждает удар Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа и призывает к немедленному прекращению огня. Об этом говорится в заявлении, которое разместил во вторник глава МИД боливарианской республики Иван Хиль на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает геноцид Израилем народа Палестины и новую атаку на лагерь беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которой 31 октября были убиты более 100 человек", - говорится в заявлении. "Венесуэла в очередной раз осуждает систематическое нарушение принципов международного гуманитарного права и пренебрежение к Женевским соглашениям со стороны оккупационного государства Израиль, это является военным преступлением, которое требует независимого международного расследования для выявления виновных", - подчеркнул МИД.

По его словам, правительство Венесуэлы "вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и жестокостей Израиля по отношению к мирному населению, к немедленному поиску решений на основе резолюций Совета Безопасности ООН, которые позволят установить мир, обеспечить безопасность и достоинство жителей на палестинской территории".

Как передал телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них дети. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать, как блюда в меню, им необходимо следовать в обязательном порядке.