Армия Израиля перехватила выпущенную с территории Ливана ракету

В ответ израильские ВВС нанесли удар по "террористам, осуществившим" запуск

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты класса "земля - воздух", запущенной с ливанской территории. Соответствующее заявление армейская пресс-служба разместила в своем Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля перехватила ракету класса "земля - воздух", запущенную по беспилотнику израильских ВС с территории Ливана. В ответ самолеты ВВС Израиля нанесли удар по месту запуска ракеты, а также по террористам, осуществившим его", - указано в сообщении.

Ранее израильские военные сообщили о перехвате воздушной цели в районе Красного моря к югу от города Эйлат. Как подчеркнули в армии, объект был сбит за пределами израильского воздушного пространства, угрозы для гражданского населения не было.