1 ноября, 00:10,
обновлено 1 ноября, 00:35
Палестино-израильский конфликт

Колумбия отозвала для консультаций своего посла в Израиле

Президент республики Густаво Петро ранее заявил, что удары еврейского государства по Газе и блокада сектора несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто

ГАВАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил во вторник, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле.

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"Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

10 октября президент Петро заявил, что удары Израиля по Газе и блокада сектора несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто. Израильские власти вызвали в МИД посла Колумбии Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро "антисемитскими". В ответ президент не исключил возможности приостановления дипотношений с еврейским государством. 

Теги:
ПалестинаКолумбияПалестино-израильский конфликтИзраильПетро, Густаво
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