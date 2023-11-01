1 ноября, 00:33

Маск вновь обвинил Сороса в ненависти к человечеству

Илон Маск. AP Photo/ Susan Walsh, File
Илон Маск
© AP Photo/ Susan Walsh, File

По мнению предпринимателя, финансист "делает вещи, которые разрушают ткань цивилизации"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь обвинил финансиста Джорджа Сороса в ненависти к человечеству.

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"Мне кажется, Сорос на фундаментальном уровне ненавидит человечество. Это мое мнение", - сказал он в подкасте журналиста Джо Рогана.

По мнению Маска, Сорос "делает вещи, которые разрушают ткань цивилизации". Помимо этого предприниматель убежден в том, что финансист "является одним из главных спонсоров Демократической партии [США]".

Ранее владелец Tesla и SpaceX уже заявлял на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), что Сорос "ненавидит человечество". Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях. В сентябре предприниматель высказывал мнение, что Сорос "не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации".

В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления "цветных революций". При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента. 

Теги:
СШАСорос, ДжорджМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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