В КНДР назвали слухами сообщения об использовании ее оружия боевиками ХАМАС

Постоянный представитель республики при ООН Ким Сон заявил, что из-за наземной операции Израиля сектор Газа "оказался в аду"

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС использовали оружие производства КНДР при нападении на Израиль, является слухами, распространяемыми подконтрольными властям США СМИ. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Ким Сон.

"Некоторые западные страны прибегли к кампании по дискредитации КНДР, пытаясь связать нас с кризисом на Ближнем Востоке. Некоторые СМИ, принадлежащие администрации США, распространяют безосновательные и ложные слухи, что оружие производства КНДР, по-видимому, используется при нападениях на Израиль", - сказал дипломат во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В середине октября Voice of America (признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщила со ссылкой на посла Израиля в Сеуле, что боевики ХАМАС, как утверждается, используют оружие производства КНДР. До этого радио "Свободная Азия" со ссылкой на видео выступила с утверждением, что боевики ХАМАС, предположительно, могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР.

По словам дипломата КНДР, из-за наземной операции Израиля сектор Газа "оказался в аду". Ким Сон добавил, что КНДР осуждает неизбирательные нападения, в результате которых гибнет мирное население. Он подчеркнул, что причина нынешнего кризиса - "незаконные действия" Израиля на территории Палестины. "Однако некоторые страны обостряют ситуацию в секторе Газа и называют Израиль жертвой, таким образом оправдывая продолжающуюся военную агрессию как реализацию права на самозащиту", - сказал дипломат, раскритиковав Вашингтон за двойные стандарты.

Ким Сон также сказал, что американские СМИ настраивают общественное мнение на то, что КНДР, как утверждается, прибегнет к политике шантажа, воспользовавшись тем, что внимание США отвлечено на Ближний Восток и Украину. Таким образом Вашингтон хочет переложить ответственность на другие государства, указал постоянный представитель. "Наша делегация убеждена, что текущий кризис в секторе Газа должен быть остановлен, все мирное население должно оказаться под защитой", - заключил Ким Сон, выразив "последовательную поддержку" правительством КНДР палестинского народа в "его справедливой борьбе" за создание независимого государства.