США планируют 1 ноября провести испытательный запуск МБР Minuteman III

Запуск баллистической ракеты призван продемонстрировать "надежность системы стратегического сдерживания"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. США 1 ноября планируют провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния. Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, "завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части". Райдер добавил, что этот запуск призван продемонстрировать "надежность системы стратегического сдерживания", а также служит "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны США.

Это будет четвертый испытательный запуск Minuteman III в текущем году. Предыдущие испытания Minuteman III проводились в феврале, апреле и сентябре.