Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

В заявлении бюджетного управления Белого дома говорится, что отказ от финансирования Киева станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины.

Об этом говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.

Как отмечается в документе, "несмотря на двухпартийное согласие" и соответствующий запрос со стороны администрации США, "законопроект не предполагает выделение Украине какой-либо помощи". В заявлении утверждается, что "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.

В заявлении подчеркивается, что республиканцы, представившие этот законопроект, "политизируют поддержку со стороны [Соединенных Штатов] и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам" США. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности", - указывается в заявлении.

Как подчеркивают в управлении, администрация США "продолжит взаимодействовать с обеими партиями в двух палатах Конгресса", чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование национальной безопасности. "Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето", - отметили в Белом доме.

Белый дом направил ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.