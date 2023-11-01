Президент США и король Иордании выступили против насильственного переселения жителей Газы

Джо Байден и Абдалла II обсудили необходимость гуманитарной помощи гражданским лицам в анклаве

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре отметили важность обеспечения того, чтобы палестинцы не были насильственно переселены из сектора Газы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Они также согласились с тем, что крайне важно обеспечить, чтобы палестинцы не подвергались насильственному перемещению за пределы Газы", - говорится в сообщении.

В ходе разговора американский президент и король Иордании также обсудили необходимость гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе.

Байден отметил важность "защиты жизни гражданского населения и уважения международного гуманитарного права".

Президент США и король Иордании подтвердили свою готовность работать вместе с другими региональными партнерами для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Как передала ранее телестанция Al Mamlaka, иорданский король в беседе с американским лидером указал на необходимость "немедленно объявить гуманитарное перемирие в палестинском анклаве, добиться прекращения огня и перейти от войны к политическому урегулированию", а также выразил мнение, что "единственным [путем] разрешения ближневосточного конфликта является создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем".