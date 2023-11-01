Глава МИД Ирана обсудит с руководством ХАМАС вопрос освобождения заложников

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что ХАМАС - это "освободительное движение, которое не стремится захватывать людей"

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудит с политическим руководством радикального движения ХАМАС вопрос освобождения заложников. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале по итогам встречи Абдоллахияна с главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом, которая прошла в Дохе.

Министр иностранных дел Таиланда обсудил ситуацию в Газе и выразил обеспокоенность текущими событиями, он призвал Иран "содействовать в оказании помощи в освобождении граждан его страны", говорится в сообщении иранского МИД. "Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разъясняя точку зрения нашей страны относительно текущих событий в Палестине, заявил, что он передаст просьбу таиландской стороны политическим деятелям движения ХАМАС. Он добавил, что движение ХАМАС - это освободительное движение, которое не стремится захватывать заложников", - отметили в ведомстве.

По итогам переговоров оба министра пригласили друг друга посетить свои страны.

Согласно данным таиландского МИД, в результате вылазки боевиков ХАМАС погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 22 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Порядка 7,5 тыс. человек уже вернулись на родину.

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа.