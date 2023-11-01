СМИ: Египет разместил танки на границе с Газой в районе пункта пропуска "Рафах"

По данным газеты The Times of Israel, эти меры связаны с тем, что Каир опасается наплыва десятков тысяч беженцев из-за обострения палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Египет разместил танки и другую бронетехнику на своей территории в районе пограничного перехода "Рафах" у сектора Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Издание публикует фотографии, на которых видны десятки единиц бронетехники, стоящие вдоль границы с сектором Газа. Как утверждает газета, эти меры связаны с тем, что Египет опасается наплыва десятков тысяч беженцев из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому до сих пор держал границу закрытой, пропуская лишь грузовики с гуманитарной помощью в сектор Газа.

The Times of Israel напоминает, что мирный договор 1979 года ограничивает количество сил, которые Египет может держать на Синайском полуострове, однако Израиль в прошлом допускал их увеличение для борьбы с исламистскими повстанцами в регионе.