КНДР закрыла свое посольство в Испании

Теперь за отношения республики и королевства будет отвечать дипмиссия в Италии

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти КНДР решили закрыть свое посольство в Мадриде. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на вербальную ноту, опубликованную на сайте Коммунистической партии народов Испании.

В документе отмечается, что за отношения КНДР с Испанией будет теперь отвечать посольство в Италии. Ноту направил временный поверенный в делах Со Юн Сок 26 октября. Причина закрытия посольства в документе не раскрывается. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что послы КНДР в Уганде и Анголе нанесли прощальные визиты президентам принимающих стран.

Японская газета Yomiuri информировала, что КНДР планирует закрыть консульство в Гонконге. Согласно данным, которые приводит агентство Yonhap, в октябре народно-демократическая республика располагала 53 дипломатическими миссиями, включая 47 посольств и три генеральных консульства. После закрытия посольств в Анголе, Уганде и Испании и консульства в Гонконге число диппредставительств снизится до 49.

КНДР и Испания установили дипломатические отношения в 2001 году, посольство открылось в 2013 году. В 2014 году прибыл посол Ким Хёк Чхоль, которого через три года объявили персоной нон грата из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна. В 2019 году на территорию посольства проникли члены группы "Свободный Чосон", которых обвинили в избиении сотрудников, краже компьютеров и документов. По словам активистов, документы они передали ФБР США.