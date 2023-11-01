1 ноября, 02:30
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при ударе Израиля по городу Хан-Юнис погибли пять человек

Еще 40 получили ранения, передает агентство Tasnim

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

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Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, в результате бомбардировки израильскими военными города Хан-Юнис не менее пяти человек убиты и еще не менее 40 ранены.

Также сообщается об интенсивных боях в городе Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Как информировал телеканал Al Mayadeen, около 80 израильских танков вошли в населенный пункт и "ведут перестрелку с силами сопротивления в центре города". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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