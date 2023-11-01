Власти Японии могут выделить $112,3 млрд на поддержку населения и экономики

Средства будут использованы для выплаты пособий малообеспеченным семьям, пострадавшим от роста цен в Японии

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует принять программу поддержки населения и стимулирования экономики в размере 17 трлн иен (порядка $112,3 млрд). Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, выделенные средства будут использованы для выплаты пособий малообеспеченным семьям, пострадавшим от роста цен в Японии, стимулирования инвестиций в производство полупроводников и предотвращения стихийных бедствий.

Как отмечает Kyodo, объем программы может увеличиться после ее финального обсуждения между членами правительства и правящей Либерально-демократической партии.

"Важно, чтобы расходы на реализацию этой программы не стали бременем для местных властей", - подчеркнул в ходе дебатов в парламенте премьер-министр Фумио Кисида. По данным Kyodo, в связи с этим правительство рассчитывает обеспечить финансирование мер поддержки за счет эмиссии гособлигаций. По мнению агентства, подобный подход может в дальнейшем ослабить финансовое положение Японии.