Блинкен допустил участие некоторых стран и организаций во временном управлении Газой

Госсекретарь США считает, что "необходимо понять, можно ли добиться этого одним шагом"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Вашингтон допускает, что управление сектором Газа будет временно осуществляться при участии некоторых государств на Ближнем Востоке и международных организаций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, при котором ХАМАС управляло бы Газой. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал ее", - заявил госсекретарь США, отметив, что израильское руководство "не стремится к этому", а подобный исход "не будет поддержан". По словам Блинкена, "существует множество промежуточных вариантов [управления сектором Газа], которые США и другие страны пристально изучают".

"Со временем наиболее разумной была бы эффективная и обновленная палестинская администрация, которая бы руководила и обеспечивала безопасность Газы", - заявил Блинкен. При этом он подчеркнул, что "необходимо понять, можно ли добиться этого одним шагом".

"Если это невозможно, то есть другие временные решения с возможным участием ряда других стран в регионе, международных организаций, которые помогли бы в обеспечении безопасности и управлении", - заявил Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что США выступают в конечном счете за реализацию концепции "двух государств для двух народов" - сосуществования Израиля и Палестины.