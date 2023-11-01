В Японии разрешили продлить срок эксплуатации двух реакторов АЭС "Сендай"

Они эксплуатируются около 40 лет

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Управление по регулированию атомной энергетики Японии выдало разрешение продлить на 20 лет срок эксплуатации двух реакторов АЭС "Сендай" в префектуре Кагосима. Они эксплуатируются около 40 лет.

По данным регулятора, в стране насчитывается уже шесть АЭС с такими реакторами. До недавнего времени предельный срок эксплуатации ядерных реакторов в Японии составлял 60 лет с учетом необходимости получения дополнительного разрешения на продление на рубеже 40 лет. Весной этого года были утверждены поправки к законодательству, обязывающие проводить проверку безопасности АЭС через 30 лет после ввода в эксплуатацию и потом каждые 10 лет.

Правительство страны после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года решило остановить все атомные станции. Затем некоторые реакторы стали запускать вновь после ужесточения мер безопасности. Теперь правительство уделяет большое внимание перезапуску реакторов на фоне мирового роста цен на энергоносители.

Власти поставили задачу к лету 2023 года довести число функционирующих атомных установок до 17. Лицензии на работу предоставлены только 10 реакторам, которые соответствуют новым критериям безопасности. Однако эксплуатируются лишь часть из них, остальные остановлены для дополнительных проверок.