Yomiuri: Япония поставит Филиппинам катера и радары для охраны спорных с КНР зон

По данным газеты, выделение военной техники и оборудования Маниле станет первым случаем использования на практике новой схемы, позволяющей Токио на предельно льготных условиях предоставлять вооружения дружественным странам

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение в том числе на безвозмездной основе предоставить Филиппинам сторожевые катера и радары для охраны эксклюзивной экономической зоны в Южно-Китайском море, на часть которой претендует Пекин. Об этом будет официально объявлено во время начинающегося 3 ноября визита премьер-министра Фумио Кисиды в Манилу, сообщила газета Yomiuri.

Выделение военной техники и оборудования Филиппинам станет первым случаем использования на практике новой схемы, позволяющей Токио на предельно льготных условиях предоставлять вооружения дружественным странам. Ее предполагается, по данным Yomiuri, распространить на Малайзию, Бангладеш и Фиджи.

В последнее время между Филиппинами и КНР обострилась напряженность в спорных районах Южно-Китайского моря. 22 октября китайский сторожевик столкнулся с филиппинским кораблем, доставлявшим припасы в гарнизон на одном из стратегически важных островов. В этой зоне регулярно происходят инциденты такого рода.

Вашингтон и Токио в последнее время активизируют военное сотрудничество с Манилой. В июне 2023 года состоялись переговоры министров обороны трех стран. В июле была проведена первая встреча глав внешнеполитических ведомств США, Филиппин и Японии. В августе в Южно-Китайском море прошли совместные учения их пограничных служб с участием сторожевиков Австралии.