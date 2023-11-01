В ХАМАС заявили, что туннели в Газе построены для защиты от авиаударов

Член политбюро движения также заявил, что в соответствии с Женевской конвенцией Израиль должен предоставлять все необходимое жителям Газы, "пока они находятся под оккупацией"

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС заявило, что туннели, построенные в Газе, предназначались для защиты от авиаударов Израиля, а не для жителей сектора.

"Мы построили туннели для того, чтобы защитить нас от самолетов", - заявил член политбюро ХАМАС в интервью телеканалу RT на арабском языке. "Всем известно, что 75% жителей сектора Газа являются беженцами и что ответственность за их защиту лежит на ООН. В соответствии с Женевской конвенцией ответственность оккупанта (Израиля) предоставлять им все необходимое, пока они находятся под оккупацией", - заявил высокопоставленный представитель ХАМАС.

В понедельник в интервью телеканалу Al Jazeera Абу Марзук заявил, что власти палестинской автономии и несколько арабских стран тайно призывают Запад ликвидировать ХАМАС. По его словам, в движении возлагали "большие надежды" на "Хезболлах" и представителей Западного берега и были поражены их "позорной позицией".