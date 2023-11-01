Эксперт: Турция, РФ и Иран могли бы взять за основу астанинский формат для решения по Газе

Историк Мехмет Перинчек считает, что Москве и Анкаре "важно действовать совместно против израильской и американской агрессии"

СТАМБУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Турция, Россия и Иран могли бы объединить усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, взяв за основу астанинский формат по Сирии. Важным было бы участие в этом процессе Китая, пишет турецкая газета Aydınlık.

"Турция, Россия и Иран могли бы объединиться, чтобы найти решение проблемы, при этом изменение политики Турции по Украине и Сирии ускорит этот процесс", - сообщил изданию турецкий историк, представитель партии "Родина" Мехмет Перинчек, комментируя выдвинутую Анкарой инициативу создания системы стран - гарантов по урегулированию кризиса в Газе.

По его мнению, в мире сейчас налицо поляризация, по одну сторону которой находятся Израиль и его "атлантический фронт", по другую - страны Евразии. "Поэтому России и Турции важно действовать совместно против израильской и американской [западной] агрессии. "Атлантический фронт" ищет союзников, Америка привлекает Израиль на свою сторону и пытается привлечь европейские страны. В такой ситуации было бы неправильным, если бы Турция и Россия не объединили силы. К этому следует также добавить Китай и Иран", - сказал политик.

Переговоры в астанинском формате ведутся с 2017 года. В него входят Россия, Иран, Турция как страны - гаранты процесса по урегулированию в Сирии, представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели.