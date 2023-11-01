В боях на севере сектора Газа погибли девять бойцов Армии обороны Израиля

Газета The Times of Israel не уточняет, за какой промежуток времени израильская армия понесла эти потери

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о девяти погибших бойцах ЦАХАЛа в боях с радикалами из палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В кратком сообщении не уточняется, за какой промежуток времени израильская армия понесла эти потери. Указывается лишь, что они погибли в боях на севере сектора Газа. Сообщается и о том, что двое пехотинцев накануне получили серьезные ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газа и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.