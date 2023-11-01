ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть Газу

В них находятся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах".

"Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС), чтобы облегчить себе процесс перехода", - говорится в сообщении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Информации о том, пропустят ли через границу тех, кто окажется на КПП позже установленного срока, не приводится. Списки были опубликованы в ночное время, в медиаресурсах ХАМАС информация о них не дублировалась.

В опубликованных ХАМАС списках находятся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Кроме того, из Газы позволят выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. Какие именно НПО имеются в виду, в ХАМАС не указали.

Всего в списках насчитывается не менее 430 человек. Помимо иностранных граждан и сотрудников международных и неправительственных организаций, в них включены палестинцы, обладающие двойным гражданством.