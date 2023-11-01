1 ноября, 05:29

Макрон прибыл в Астану

© Дмитрий Караман/ ТАСС

Президент Франции проведет переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в казахстанскую столицу, где пройдут его переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

В администрации главы французского государства ранее отметили, что на переговорах с президентом Казахстана наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран, в частности развитие торговли и расширение инвестиций, развитие сотрудничества в сфере энергетики.

После Казахстана Макрон вместе с министрами и главами крупных корпораций посетит Узбекистан. 

Теги:
КазахстанФранцияМакрон, ЭмманюэльТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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