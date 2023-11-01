ЦАХАЛ засек боевиков в многоэтажном здании в Джебалии

Войска направили удар ВВС по террористам

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. ЦАХАЛ засек боевиков ХАМАС в многоэтажном здании близ школы в лагере беженцев Джебалия во вторник, после чего военные направили удар ВВС по террористам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе боев во вторник военные ЦАХАЛа засекли ряд террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и учреждениями местной власти в районе Джебалии на севере сектора Газа. Войска ЦАХАЛа направили удар ВВС по террористам", - говорится в заявлении военных.