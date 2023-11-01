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обновлено 1 ноября, 05:45
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ засек боевиков в многоэтажном здании в Джебалии

Войска направили удар ВВС по террористам

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. ЦАХАЛ засек боевиков ХАМАС в многоэтажном здании близ школы в лагере беженцев Джебалия во вторник, после чего военные направили удар ВВС по террористам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В ходе боев во вторник военные ЦАХАЛа засекли ряд террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и учреждениями местной власти в районе Джебалии на севере сектора Газа. Войска ЦАХАЛа направили удар ВВС по террористам", - говорится в заявлении военных. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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