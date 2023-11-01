1 ноября, 05:46
Военная операция на Украине

Премьер-министр Италии признала, что контрнаступление Украины ничего не изменило

По словам Джорджи Мелони, конфликт может продлиться годы, если не найти решение

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. У меня есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения", - сказала она.

"Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", - добавила политик.

По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. "Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов", - отметила премьер-министр. 

Теги:
УкраинаИталияРоссияВоенная операция на УкраинеМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация