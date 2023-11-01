В Пакистане начали судебный процесс по обвинению экс-премьера Хана в разглашении гостайны

Следующее заседание суда назначено на 7 ноября

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Специальный суд начал процесс по обвинению экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана и бывшего министра иностранных дел, вице-председателя ДЗС Шаха Мехмуда Куреши в нарушении Закона о государственной тайне.

По сообщению телеканала Geo News, коллегия судей приступила к рассмотрению показаний свидетелей, отклонив апелляции Хана и Куреши о прекращении судебного разбирательства и освобождении под залог. Следующее заседание суда назначено на 7 ноября.

Федеральное агентство расследований обвинило Хана и Куреши в нарушении принятого в 1923 году Закона о гостайне, "использовании дипломатического шифра МИД в политических целях" и "раскрытии содержания секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" этого документа.

Шахбаз Шариф, сменивший Хана в должности главы правительства, утверждал, что США никак не влияли на смену режима в Пакистане.

Имран Хан с 5 августа отбывал трехлетнее тюремное заключение по приговору о мошенничестве. После того, как суд ранее приостановил исполнение ему наказания по этому обвинению, Хан сейчас содержится в заключении за разглашение гостайны.