1 ноября, 05:53

Китай потребовал от Японии не пускать суда в акваторию спорных островов

Официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй назвал действия японской стороны противозаконными

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайские власти требуют от Токио не пускать японские суда в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй.

"Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила все противозаконные действия в данной акватории и гарантировала, что подобные инциденты больше не повторятся", - говорится в заявлении, распространенном в связи с появлением 1 ноября нескольких катеров японской береговой охраны в районе Дяоюйдао.

Как подчеркнул Гань Юй, китайская сторона "приняла необходимые меры по обеспечению контроля". Он напомнил, что Пекин считает архипелаг территорией Китая.

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе островов у частных владельцев - японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага, совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону. 

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