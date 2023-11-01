На Украине собираются заочно судить руководителя администрации главы ЛНР

Алексея Самойлова обвиняют в коллаборационизме

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Руководителя администрации главы ЛНР Алексея Самойлова собираются заочно судить на Украине по обвинению в коллаборационизме. Об этом сообщила так называемая украинская прокуратура Луганска.

"Прокуроры <...> направили в суд обвинительный акт в отношении "руководителя администрации главы ЛНР". Ему инкриминирована коллаборационистская деятельность", - говорится в сообщении прокуратуры на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

В ведомстве заявили, что за работу в органах власти ЛНР ему грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на Украине на срок до 15 лет и конфискация имущества.

Имя обвиняемого не называется, однако на опубликованной прокуратурой фотографии изображен Алексей Самойлов, о назначении которого на должность руководителя администрации главы ЛНР сообщалось в декабре 2022 года.