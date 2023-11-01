Вьетнам и Индонезия отметили важность обеспечения безопасности в Южно-Китайском море

Замглавы вьетнамского Минобороны Хоанг Суан Чиена напомнил о соблюдении страной принципа "четырех нет"

ХАНОЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Вьетнам и Индонезия выступают за обеспечение безопасности в Южно-Китайском (Восточном) море. Об этом было заявлено на прошедшем в Ханое третьем вьетнамо-индонезийской диалоге по вопросам оборонной политики, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Заседание прошло под председательством заместителя министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковника Хоанг Суан Чиена и генерального секретаря Министерства обороны Индонезии генерал-полковника Донни Эрмавана Тауфанто. В ходе встречи стороны отметили важность обеспечения свободы и безопасности судоходства и авиации в Восточном море. Они подчеркнули необходимость эффективного выполнения всеми заинтересованными сторонами Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море, а также активизации усилий по скорейшему завершению переговоров и принятию содержательного и эффективного Кодекса о правилах поведения сторон в Восточном море, соответствующего нормам международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Сообщается также, что представители военных ведомств двух стран высоко оценили роль центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и возглавляемых ею механизмов в региональной архитектуре безопасности.

Замглавы Минобороны Вьетнама подтвердил, что Ханой последовательно придерживается оборонной политике "четырех нет", включающей отказ от участия в военных союзах, запрет на нахождение иностранных военных баз на территории Вьетнама, а также отказ от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях.