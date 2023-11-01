В Палестине сочли идею Израиля переселить жителей Газы на Синай объявлением войны

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что произошедшее в 1948 году не должно повториться

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Идея властей Израиля переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров будет красной линией для Палестины и станет равнозначна объявлению "новой войны". Такое мнение высказал представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

Израильские СМИ ранее сообщали, что канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху признала существование документа от министерства разведки страны, в котором была предложена идея о переселении. В офисе премьера назвали документ "концептуальной бумагой", которая излагает лишь одну из гипотетически возможных альтернатив. Документ был датирован 13 октября и затем появился в израильских СМИ.

"Мы выступаем против перемещения людей, в любой форме, и считаем это красной линией, которую мы не позволим переступить. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться. [Это] будет равносильно объявлению новой войны", - сказал представитель палестинского лидера агентству Associated Press, реагируя на сообщения СМИ.

Ознакомленный с содержанием документа источник агентства отметил, что он не является обязательным к исполнению, а спецслужбы не обсуждали его по существу.

В документе, как писала газета Times of Israel, излагалась идея переместить жителей сектора Газа в палаточные лагеря на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор. В то же время министерство разведки предложило создать внутри Израиля специальную зону безопасности, которая позволит предотвратить проникновение в страну палестинских беженцев. В документе ничего не упоминалось о том, что будет на территории сектора Газа после переселения его жителей. В то же время авторы бумаги назвали этот вариант развития событий "наиболее желательным для безопасности Израиля". По данным источника газеты в правительстве страны, по этому документу не проводилось каких-либо серьезных дискуссий.