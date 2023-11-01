Politico: Украина умоляет США увеличить военную поддержку

Обозреватель газеты Лара Зелигман считает, что это подтверждает поездка делегации украинских чиновников, военных и советников в Вашингтон в конце прошлой недели, в ходе которой украинская сторона озвучила очередные пожелания касательно вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские официальные лица умоляют США усилить военную поддержку на фоне падения интереса мирового сообщества к конфликту на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке и смены руководства в Палате представителей Конгресса. Такое мнение выразила обозреватель газеты Politico Лара Зелигман.

"Украина умоляет США усилить поддержку против России", - пишет автор. По ее словам, это подтверждает поездка делегации украинских чиновников, военных и советников в Вашингтон в конце прошлой недели, в ходе которой украинская сторона озвучила очередные пожелания касательно вооружений. По данным Зелигман, Киев запросил у морской пехоты США обучение по проведению операций "корабль - берег" для своих военнослужащих, дополнительные средства ПВО, а также армейский тактический ракетный комплекс ATACMS. "Этот визит стал частью более масштабной кампании Украины и ее союзников по оказанию давления с целью получения дополнительной помощи, поскольку международная поддержка, похоже, ослабевает", - утверждает журналист.

Зелигман отмечает, что конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС "отвлекает внимание от проблем Киева". В этой связи президент Украины Владимир Зеленский в последнее время активизировал свои призывы о помощи, пишет автор. В качестве примера она приводит встречи украинского лидера в понедельник сразу с несколькими американскими законодателями, в то время как Конгресс обсуждает вопрос дальнейшей помощи Киеву.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВС Украины полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.