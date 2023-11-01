Карл III заявил, что колониальной политике Британии в Кении "нет оправданий"

Монарх выразил сожаление, однако так и не принес официальных извинений в ходе официального визита в страну

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III назвал действия британских военных при подавлении антиколониального восстания в Кении "не имеющими оправданий" и выразил сожаление, однако так и не принес официальных извинений в ходе официального визита в страну.

"Были совершены отвратительные и неоправданные акты насилия в отношении кенийцев, когда они вели мучительную борьбу за независимость и суверенитет. И этому не может быть оправдания", - заявил он на официальном приеме в присутствии президента страны Уильяма Руто.

Монарх отметил, что хотел бы "углубить понимание этих несправедливостей" во время четырехдневного визита в Кению, а также укрепить отношения с бывшей колонией на современном этапе. Как отмечает кенийский портал Citizen, король выразил скорбь и сожаление за "проступки прошлого", но воздержался от непосредственных извинений.

Карл III накануне начал четырехдневный визит в Кению, во время которого намерен принять участие в мемориальных церемониях по случаю 60-летия обретения независимости Кении от Британии, а также посетить кладбище военных захоронений, чтобы почтить память африканцев, погибших за Британию в двух мировых войнах.

Британское правительство 10 лет назад признало факт применения колониальной администрацией пыток в Кении и согласилось выплатить компенсацию пострадавшим. Летом минувшего года группа кенийцев, представляющих общины талай и кипсигис, подала иск на Великобританию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием выплатить $200 млрд компенсации за ущерб, нанесенный им и их предкам во время британского колониального правления. В иске утверждается, что членов двух общин в конце 19 века согнали со своей земли, которую затем передали компаниям по выращиванию чая.

Извинений от Карла III требуют и бывшие кенийские участники антиколониального восстания Мау-Мау. 11 октября Букингемский дворец, сообщая о готовящемся визите Карла III в Кению, отметил, что монарх уделит должное внимание "болезненным аспектам общей истории Великобритании и Кении, включая Чрезвычайное положение" (1952-1960), объявленное в связи с антиколониальным восстанием организации "За землю и свободу" (официальное название Мау-Мау).

Мау-Мау - самое значительное восстание в британских колониях Африки. При его подавлении каратели использовали крайне жестокие методы, подвергли геноциду народ кикуйю - самый крупный в Кении. Репрессии коснулись почти всех 1,5 млн кикуйю. Среди тех, кто был брошен в концлагеря и подвергся пыткам, был и дед экс-президента США Барака Обамы. Восстание проложило путь к получению Кенией независимости в 1963 году.