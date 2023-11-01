В Белоруссии началась проверка системы реагирования на акты терроризма

Она продлится до 3 ноября

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Проверка системы реагирования на акты терроризма началась в Белоруссии, она продлится до 3 ноября. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Государственный секретариат Совета Безопасности республики.

"С 1 по 3 ноября 2023 года на территории Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности проводится проверка государственной системы реагирования на акты терроризма", - говорится в сообщении.

В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, "временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях".