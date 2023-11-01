Telegraph: ВСУ предложили критикам Украины на Западе самим приехать на фронт

Офицер-артиллерист с позывным Мирон заявил, что они "понятия не имеют, насколько это сложно"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские офицеры предложили западным политикам и экспертам, критикующим ВСУ, приехать в зону боевых действий и показать свои способности. Об этом сообщил обозреватель газеты The Daily Telegraph Колин Фриман, находящийся на месте событий.

"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя в деле", - приводит журналист слова офицера-артиллериста с позывным Мирон. Они "и понятия не имеют, насколько это сложно", добавил он.

По словам автора публикации, "увязшие немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, состояние, настрой военнослужащих" свидетельствуют о крушении "сценария мечты" и "всякой надежды" на какой-либо успех.

"Где бы ни шли боевые действия, Украина по-прежнему ощущает, что сражается со связанной за спиной одной рукой" из-за нехватки вооружений. "Даже самый оптимистичный командир не назвал бы прогресс ВСУ впечатляющим", - указывает автор. Он называет происходящее "драмой, которая теперь становится реальностью". "И вряд кого-либо удивит, если моральный дух [украинских военнослужащих] падает", - констатирует Фриман.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 5 октября президент России Владимир Путин, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября глава государства заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.