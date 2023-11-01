Ракетные катера ВМС Израиля прибыли в район Красного моря в рамках оборонительных усилий

Израильские военные ранее сообщили о перехвате объекта в воздухе в этом районе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Ракетные катера ВМС Израиля 31 октября прибыли в район Красного моря после оценки ситуации и в рамках оборонительных усилий в этом районе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В соответствии с оценкой ситуации и в рамках оборонительных усилий в этом районе вчера [31 октября] ракетные катера ВМС Израиля прибыли в район Красного моря", - говорится в заявлении военных.

Ранее израильские военные сообщили, что перехватили объект в воздухе в районе Красного моря южнее Эйлата. Как подчеркнули в армии, "угрозы для гражданского населения не возникло, и проникновения на израильскую территорию зафиксировано не было".

Днем ранее израильская армия дважды сообщала о перехвате вражеских объектов в районе Красного моря. По данным военных, впервые с начала обострения напряженности Израиль применил противоракетную систему "Стрела", перехватив ракету класса "земля - земля". Как подчеркнули в армии, все объекты были сбиты за пределами израильского воздушного пространства, угрозы для гражданского населения не было.

Ответственность за обстрел Израиля 31 октября взяло на себя йеменское движение "Ансар Аллах". Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари на вечернем брифинге во вторник высказал предположение, что эти действия являются "попыткой сателлитов Ирана отвлечь внимание" Израиля от операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что сейчас израильские военные сосредоточены на боевых действиях в палестинском анклаве, но могут защитить страну везде, где это будет необходимо.