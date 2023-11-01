В ХАМАС заявили, что на насилие движение толкает Израиль

У палестинцев есть право на "оборону от оккупантов", добавил высокопоставленный представитель движения Гази Хамад

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленный представитель палестинского исламистского движения ХАМАС Гази Хамад заявил в интервью газете Corriere della Sera, что у палестинцев есть право на "оборону от оккупантов" и что именно Израиль не оставляет им выбора между миром и насилием.

"Есть только два пути: мир или насилие. Махмуд Аббас (президент Палестины - прим. ТАСС) - человек мира, он всегда готов говорить, и чего он добился после 30 лет разговоров? Меньше нуля. Число израильских поселенцев, конфискации палестинских земель и изолированных зон Западного берега увеличились. Это политика не только экстремистского правительства Биньямина Нетаньяху. Никогда не было подходящего времени для уступок в чем-либо палестинцам, а было только расширение израильского контроля. Они не оставили нам другого выбора, кроме насилия", - сказал Гази Хамад. Он утверждал, что за высокомерием и напористостью Израиля стоят американцы, "и международное право их не волнует".

"Мы - жертвы оккупации. Согласно международному праву, мы имеем полное право бороться с оккупантами", - добавил он.

Хамад также считает, что своими действиями 7 октября ХАМАС "произвело шок" и показал, что Израиль уязвим. "Теперь все принимают меры, чтобы не допустить расширения конфликта вне сектора Газа. Теперь мы не единственные, кто страдает и беспокоится", - заключил он.