В Газе вновь почти полностью отключили интернет

Это серьезно влияет на оставшегося крупного оператора связи Paltel, передает служба мониторинга NetBlocks

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Почти тотальное отключение интернета наблюдают в секторе Газа на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Это следует из отчета международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

"Сетевые данные демонстрируют, что сектор Газа переживает пик новой волны отключения интернета, что оказывает серьезное влияние на оставшегося крупного оператора связи Paltel. Многие жители анклава ощутят данный спад как полную потерю связи", - говорится в заявлении службы на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

В пресс-службе Paltel в ночь на среду подтвердили информацию об отключении интернета.

"Вынуждены сообщить, что все услуги мобильной связи и интернета приостановлены в секторе Газа по причине повторного отключения международных маршрутных сетей, которые были недавно восстановлены", - сообщил оператор в соцсети X.

27 октября NetBlocks проинформировал, что масштабный сбой в работе интернета зафиксировали на территории сектора Газа на фоне сообщений об интенсивных бомбардировках. Позже связь была восстановлена.