СМИ: правительство Чада и оппозиция договорились о проведении выборов

По информации портала Actualite, договоренность также предусматривает согласие на беспрепятственное возвращение в страну лидера "Преобразователей" Сюксэ Масра

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство национального единства Чада и оппозиционное движение "Преобразователи" пришли к "принципиальному согласию" по вопросу о выходе из внутриполитического кризиса. Договоренность, достигнутая при посредничестве президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди, предусматривает согласие властей Чада на беспрепятственное возвращение в страну лидера "Преобразователей" доктора Сюксэ Масра и организацию всеобщих выборов, сообщил конголезский портал Actualite.

Помимо лидера "Преобразователей" согласовано возвращение в Чад всех тех, кто вынужден был покинуть страну после беспорядков 20 октября 2022 года. Посредническая миссия регионального объединения Экономическое сообщество стран Центральной Африки (CEEAC), куда входят Чад и ДРК, будет осуществлять достигнутые договоренности, опираясь на "добрую волю сторон" конфликта в Чаде. Подтверили стремления создать условия для проведения в Чаде "демократических, свободных, прозрачных и мирных выборов".

В октябре 2022 года представители стран - членов CEEAC назначили президента ДРК Феликса Чисекеди координатором переходного процесса в Чаде. В апреле 2021 года после гибели в бою с повстанцами президента Чада Идрисса Деби Итно власть в стране взял в свои руки переходный военный совет. Его возглавил сын умершего президента генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно. 10 октября 2022 года Махамат Идрисс Деби Итно вступил в должность президента Чада на переходный период, который должен продлиться два года. Пять дней спустя в стране создали правительство национального единства во главе с лидером оппозиции Салехом Кебзабо. 20 октября в столице страны Нджамене прошли беспорядки, оппозиция требовала немедленного возврата к конституционному строю. Часть оппозиционеров, в том числе лидер "Преобразователей" Масра, покинули страну.

Оппозиционная Социалистическая партия без границ во главе с Яя Диалло Джеру Бечи, входящая в Федерацию подлинной оппозиции, поспешила отвергнуть посреднические усилия президента ДРК, обвинив его в "заигрывании с военной хунтой". Официальный представитель Чисекеди заявила в ответ, что президент ДРК пользуются практически единогласной поддержкой в Центральной Африке и на континенте в целом.