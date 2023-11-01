WSJ: США почти прекратили следить за ХАМАС после терактов 2001 года

По данным газеты, американское разведсообщество полагало, что Израиль сможет обнаружить опасность

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты почти полностью перестали следить за радикальным палестинским движением ХАМАС после террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сосредоточившись сначала на группировке "Аль-Каида", а позднее на "Исламском государстве" (обе запрещены в РФ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, американское разведсообщество полагало, что возникновение реальной угрозы для США со стороны ХАМАС маловероятно и Израиль сам сможет обнаружить опасность, если она появится. Как указал американский эксперт Джонатан Шанцер, следивший за деятельностью Министерства финансов США против спонсирования терроризма, после 11 сентября американские власти стали уделять меньше внимания вопросу финансирования ближневосточных группировок, поскольку якобы стремились наладить контакт с Ираном.

Однако после нападения палестинских радикалов на еврейское государство 7 октября 2023 года источники издания из спецслужб США признали, что неправильно оценили угрозу в отношении Соединенных Штатов. "Что касается провала разведки, вина за который в большей степени лежит на Израиле, я считаю, мы тоже должны разделить часть ответственности. <...> То, что мы передали [слежку за ХАМАС] израильтянам, видимо, будет иметь последствия", - указал газете бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос.

Представители разведведомств США, как пишет газета, отмечали, что Вашингтон продолжил анализировать ситуацию в Газе, но все же надеялся, что Израиль будет в основном следить за боевиками, используя человеческие ресурсы и прослушивающие устройства. "Я не помню, чтобы кто-нибудь в то время говорил, что мы слишком сильно концентрируемся на "Аль-Каиде", - заявил один из собеседников WSJ из ЦРУ.

"В реальности не хватает ресурсов на сбор информации по всему миру. <...> Мы вынуждены опираться на наших партнеров в тех регионах, где риск, по нашему мнению, невелик", - подчеркнул другой неназванный экс-сотрудник спецслужб США.