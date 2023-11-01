Reuters: ХАМАС, Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев и раненых

По словам собеседника агентства, договоренности предполагают, что обладатели иностранных паспортов и тяжелораненые люди смогут перемещаться через КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым лицам выехать из сектора Газа.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно утверждению собеседника агентства, договоренности предполагают, что обладатели иностранных паспортов и тяжелораненые люди смогут перемещаться через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Однако стороны не установили срок, в течение которого этот КПП будет открыт, уточнил источник Reuters.

По его словам, это соглашение не связано с решением таких находящихся на повестке переговоров вопросов, как освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и введение гуманитарной паузы для облегчения гуманитарной ситуации в анклаве.

Ранее движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" с 08:00 мск в среду. Всего в списках насчитывается не менее 430 человек. В них фигурируют граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также из анклава позволят выехать палестинцам с двумя гражданствами, сотрудникам Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций. Позже телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев.