СМИ: Верховный суд Польши пока не начал изучать жалобы на проведение выборов

Всего избиратели прислали в ВС 849 жалоб на нарушения в ходе проведения выборов в парламент и 1 664 жалобы на референдум

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Польши до сих пор не начал рассматривать жалобы на проведение парламентских выборов 15 октября и проводившийся в тот же день общенациональный референдум. Об этом сообщает агентство РАР.

"Среди поступивших жалоб есть сообщения и от избирательных комитетов, но пока ни один из поступивших протестов еще не был рассмотрен", - сообщил представитель ВС Петр Фальковский.

Всего избиратели прислали в ВС 849 жалоб на нарушения в ходе проведения выборов в парламент и 1 664 жалобы на референдум. Срок подачи жалоб завершился в полночь 25 октября, однако ВС все еще продолжает принимать протесты на нарушения, пришедшие по почте и отправленные до этой даты.

ВС Польши начал принимать жалобы с 18 октября - после того, как Государственная избирательная комиссия огласила официальные результаты парламентских выборов. Судьи обязаны рассмотреть их в течение 90 суток. Если претензии к проведению голосования будут признаны необоснованными, суд объявит выборы состоявшимися.

По итогам выборов наибольшее число голосов (35,38%) получила правящая партия "Право и справедливость". Объединение "Гражданская коалиция" получило 30,70% голосов, объединение "Третий путь" - 14,40%, партия "Левые" - 8,61%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволяет им получить большинство в нижней палате парламента и претендовать на формирование правительства.

Одновременно с выборами проводился референдум, который был признан несостоявшимся по причине недостаточной явки. При необходимом минимуме участников 50%, в голосовании на референдуме приняли участие только 40,91% граждан.