На саммите тюркских государств рассмотрят дорожную карту урегулирования ситуации в Газе

Власти Турции считают необходимым скорейшее прекращение огня в Газе и открытие коридора для беспрепятственной доставки в регион, чтобы не допустить разрастания конфликта

СТАМБУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Участники предстоящего 2-3 ноября в Астане саммита Организации тюркских государств (ОТГ) обсудят дорожную карту палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Турцию на встрече будет представлять президент Реджеп Тайип Эрдоган, который изложит позицию страны, касающуюся перспектив разрешения кризиса в Газе, отмечает телекомпания. Выступая вечером в понедельник после заседания правительства, турецкий лидер высказался за создание нового механизма безопасности в регионе и заявил о готовности Анкары "взять на себя ответственность, если такой шаг будет предпринят".

Власти Турции считают необходимым скорейшее прекращение огня в Газе и открытие коридора для беспрепятственной доставки в регион, чтобы не допустить разрастания конфликта. Основой его решения в Анкаре считают признание независимости Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.