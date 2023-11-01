В МИД КНР заявили, что заход судов Японии в акваторию Дяоюйдао нарушает суверенитет Китая

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбин призвал японскую сторону прекратить провокации

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Заход японских судов в акваторию островов Дяоюйдао (Сенкаку) является серьезным пренебрежением по отношению к суверенитету Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

"Японские суда, [направленные сторонниками] правых взглядов, незаконно вошли в территориальные воды Дяоюйдао [в Восточно-Китайском море], серьезно нарушив суверенитет Китая", - сказал на брифинге Ван Вэньбин. Он призвал японскую сторону прекратить провокации в акватории Дяоюйдао, чтобы "избежать дальнейшего усложнения ситуации".

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе островов у частных владельцев - японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.