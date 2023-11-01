1 ноября, 08:12

В МИД КНР заявили, что заход судов Японии в акваторию Дяоюйдао нарушает суверенитет Китая

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбин призвал японскую сторону прекратить провокации

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Заход японских судов в акваторию островов Дяоюйдао (Сенкаку) является серьезным пренебрежением по отношению к суверенитету Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

Читайте также
Береговая охрана КНР потеснила суда Японии около спорных островов ДяоюйдаоКитай потребовал от Японии не пускать суда в акваторию спорных островов

"Японские суда, [направленные сторонниками] правых взглядов, незаконно вошли в территориальные воды Дяоюйдао [в Восточно-Китайском море], серьезно нарушив суверенитет Китая", - сказал на брифинге Ван Вэньбин. Он призвал японскую сторону прекратить провокации в акватории Дяоюйдао, чтобы "избежать дальнейшего усложнения ситуации".

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе островов у частных владельцев - японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону. 

Теги:
ЯпонияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация