Арестован студент, обвиняемый в угрозах еврейской общине Корнеллского университета

Предположительно, Патрик Дай угрожал начать стрельбу в столовой еврейского центра при университете, говорится в заявлении Прокуратуры США по штату Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти США арестовали студента, обвиняемого в угрозах еврейской общине Корнеллского университета. Об этом говорится на сайте отделения Прокуратуры США по штату Нью-Йорк.

"Патрик Дай, 21 год, студент Корнеллского университета родом из Питтсфорда, штат Нью-Йорк, был арестован сегодня на основании федерального уголовного обвинения в публикации угроз убийства или причинения вреда другому лицу с использованием международных средств связи", - указано в заявлении ведомства. В документе также отмечается, что, предположительно, именно Дай угрожал начать стрельбу в столовой еврейского центра при университете и публиковал в соцсетях призывы к физической расправе над евреями.

Прокуратура также отмечает, что пока вина студента не доказана. Если обвинения подтвердятся, его ждет до 5 лет тюремного срока, штраф до $250 тыс., а длительность пребывания под надзором после освобождения составит до трех лет. Расследованием этого дела занимается объединенная оперативная группа Федерального бюро расследований (ФБР) по борьбе с терроризмом, а также полицейский департамент Корнеллского университета и правоохранительные органы города Итака в штате Нью-Йорк. Обвиняемый предстанет перед судом в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) 1 ноября.

Местная газета The Cornell Daily Sun ранее сообщила, что неизвестные написали на странице Корнеллского университета на форуме Greekrank угрозы устроить стрельбу в еврейском центре при университете. Некоторые из сообщений позднее были удалены. Еврейская организация Cornell Hillel отметила, что администрация вуза в курсе подобных комментариев, а полиция следит за происходящим.

Президент США Джо Байден заявил телеканалу ABC, что очень обеспокоен распространением антисемитских настроений в стране.