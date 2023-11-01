Госсекретарь США посетит Южную Корею 8-9 ноября

Энтони Блинкен проведет переговоры с южнокорейским коллегой Пак Чином

СЕУЛ, 1 ноября./ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Южную Корею 8-9 ноября и проведет переговоры с южнокорейским коллегой Пак Чином. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел Пак Чин проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который, как ожидается, посетит Республику Корея 8-9 ноября. Они детально обсудят союз США и Республики Корея, проблему Северной Кореи, экономическую безопасность, передовые технологии, ситуацию в регионе и мире", - информировали в Сеуле.

Визит Блинкена пройдет впервые за 2,5 года и даст возможность укрепить двусторонние отношения, указывают в Сеуле. Это будет первая поездка госсекретаря в Южную Корею при администрации Юн Сок Ёля, которая пришла к власти в мае 2022 года. Блинкен был в Сеуле в предыдущий раз в марте 2021 года.

Агентство Рёнхап указывает, что поездка главы американской дипломатии состоится после встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи в Токио.