КНР и США согласились работать над встречей лидеров стран в Сан-Франциско

Нужно преодолеть препятствия в двухсторонних отношениях, отметил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон выразили готовность работать над встречей лидеров Китая и США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и США согласились работать вместе, чтобы организовать встречу глав государств в Сан-Франциско", - сказал Ван Вэньбинь, не подтвердив, что сама встреча уже согласована обеими сторонами. Он напомнил о словах главы МИД КНР Ван И, что "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте".

Ван Вэньбинь добавил, что Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

"[Необходимо] устранить вмешательство [во внутренние дела друг друга], преодолеть препятствия, укрепить консенсус и накопить результаты", - указал Ван Вэньбинь.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что американская администрация исходит из того, что двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября состоится.