1 ноября, 08:45

EFE: и.о. премьера Испании и лидер Каталонии договорились насчет амнистии сепаратистов

По информации агентства, Педро Санчес и Пере Арагонес "разблокировали последние детали" закона

МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности премьера Испании Педро Санчеса и партия "Левые республиканцы Каталонии" лидера региона Пере Арагонеса достигли соглашения насчет будущего закона об амнистии сторонников независимости автономного сообщества. Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, Санчес и Арагонес провели телефонный разговор и "разблокировали последние детали" закона и соглашения по поддержке кандидатуры лидера ИСРП для переизбрания премьером. Без помощи партий, выступающих за выход Каталонии из состава Испании, Санчес не сможет вновь занять пост главы кабмина.

Ранее в разных городах страны прошли многотысячные акции протеста против амнистии сепаратистов.

24 октября было объявлено о соглашении между ИСРП и левым движением Sumar по формированию коалиционного правительства страны. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании соцпартия получила 121 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Sumar достался 31 мандат. Двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно одобрить кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина. В этой связи для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий. 

Теги:
ИспанияСанчес, Педро
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