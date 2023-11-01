1 ноября, 08:30
Палестино-израильский конфликт

В Китае осудили удары по лагерю беженцев в Газе

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Пекин призывает "все стороны конфликта, особенно Израиль, сохранять максимальное спокойствие и сдержанность"

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Пекин осуждает удары по лагерю беженцев в секторе Газа, в результате которых погибло большое число мирных жителей. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Китай глубоко шокирован большим количеством жертв среди гражданского населения в результате нападения на лагеря беженцев в секторе Газа и решительно осуждает эти удары", - сказал дипломат.

По его словам, Пекин призывает "все стороны конфликта, особенно Израиль, сохранять максимальное спокойствие и сдержанность".

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД сообщил, что число погибших и раненых в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них дети. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать, как блюда в меню, им необходимо следовать в обязательном порядке. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация