В Париже согласились с курсом Астаны на поддержание связей со всеми странами

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что сотрудничество необходимо для "противостояния государствам-гегемонам"

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Франция поддерживает позицию Казахстана, которая заключается в сбалансированном поддержании отношений со всеми мировыми игроками во благо народа страны. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

"[Казахстан] отказывается быть вассалом каких-то держав, но выстраивает сбалансированное партнерство с несколькими из них во благо казахстанского народа. Эта философия близка Франции", - сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с такими странами, как Франция, "которые уважают независимость своих партнеров", необходимо для "противостояния государствам-гегемонам". "В мире, где крупные державы хотели бы вновь стать гегемонами, а региональные игроки становятся непредсказуемыми, мне кажется, было бы хорошо иметь друзей, которые следуют такой философии", - отметил Макрон.

Президент Франции находится в Казахстане с официальным визитом.