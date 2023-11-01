В Белоруссии депутаты проголосовали за закон о порядке награждения президента

Также законопроект предусматривает наделение Всебелорусского народного собрания и его президиума правом возбуждения ходатайства о награждении государственными наградами

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект об изменении закона "О государственных наградах Республики Беларусь", определяющий, в частности, порядок награждения президента страны. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Награждение президента Республики Беларусь государственными наградами Республики Беларусь осуществляется по решению Всебелорусского народного собрания", - говорится в законопроекте, который после принятия во втором чтении и одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны.

Также законопроект предусматривает наделение Всебелорусского народного собрания и его президиума правом возбуждения ходатайства о награждении государственными наградами.

Созданное в 1996 году Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года. ВНС вправе сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. Собрание утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.