Эксперт заявил, что восстановление безопасности в Европе потребует глобального подхода

Научный сотрудник Эдинбургского университета Бернардо Мариани отметил, что "возврат к основам международного права предполагает восстановление доверия к ключевым принципам Устава ООН"

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Восстановление безопасности в странах Европы потребует нового глобального подхода к миру и безопасности и восстановления консенсуса вокруг основных принципов Устава ООН. Такую точку зрения высказал в беседе с журналистами научный сотрудник Эдинбургского университета Бернардо Мариани.

"Перед нами стоит непростая задача по восстановлению безопасности в Европе. Я верю, что новая архитектура европейской безопасности тесно связана с глобальным подходом к миру и безопасности, который потребует восстановления консенсуса вокруг основных принципов международного права. <...> Прежде всего, возврат к основам международного права потребует восстановления доверия к ключевым принципам Устава ООН", - заявил Мариани, принимавший участие в 10-м Сяншаньском форуме по безопасности, прошедшем 29-31 октября в Пекине.

Эксперт также уточнил, что было бы целесообразно построить новую архитектуру безопасности в Европе с участием России, поскольку исключение РФ из этой системы означало бы полный возврат к холодной войне.

"Справедливый и прочный мир на Украине потребует геополитического решения, поскольку на самом деле конфликт на Украине уже является геополитическим", - отметил эксперт. По его словам, это значит, что в разрешении кризиса должны принять участие не только Россия и Украина. Как указал Мариани, соответствующие третьи стороны тоже "должны совместными усилиями найти компромисс, несмотря на разногласия друг с другом".