Нетаньяху заявил, что война в Газе будет тяжелой и долгой

По словам премьер-министра Израиля, его страна будет сражаться до победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израиль ведет тяжелую и долгую войну в секторе Газа и будет продолжать сражаться до победы, уже есть важные достижения, но есть и болезненные потери. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"У нас тяжелая война. Это будет долгая война. У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери. Мы продолжим, пока не выполним задачу, мы продолжим до победы", - написал Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в среду представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что с начала военных действий в секторе Газа 7 октября в боях погибли 326 израильских военнослужащих.

"Наши солдаты пали в самой справедливой из войн - войне за наш дом", - отметил Нетаньяху.